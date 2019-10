Armi da fuoche cariche con cartucce, la donna si trova in carcere

PORTO SANT’ELPIDIO – Blitz antidroga, e non solo, a Porto Sant’Elpidio compiuto dai carabinieri locali nella serata del 22 ottobre.

I militari hanno fatto irruzione in un rimessaggio del posto e hanno rinvenuto 115 mila euro in contanti, due pistole cariche con cartucce e della marijuana pronta per lo spaccio (80 grammi circa).

Nei guai 46enne, italiana e pregiudicata di Porto Sant’Elpidio, arrestata dai carabinieri con l’accusa al momento di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

Saranno fatte delle verifiche sulle armi da fuoco. La donna si trova nel carcere di Fermo.

