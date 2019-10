Un uomo di 34 anni ha riportato gravi traumi. Per estrarre dall’abitacolo la persona deceduta rimasta incastrata tra le lamiere contorte, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la cesoia e il divaricatore

CORROPOLI – Tragedia nel Teramano.

Durante la notte scorsa, intorno alle 22:45 del 22 ottobre una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in via Pianagallo a Corropoli, lungo la SP4 che collega Controguerra con la SP259, a seguito di un grave incidente stradale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Opel Meriva con a bordo due persone di origini albanesi. L’auto, mentre percorreva la strada in discesa, è andata fuori strada colpendo violentemente un albero di ulivo e terminando la corsa nel vicino campo agricolo.

A seguito del forte impatto il conducente dell’auto di 32 anni è deceduto, mentre il passeggero di 34 anni ha riportato gravi traumi. Per estrarre dall’abitacolo la persona deceduta rimasta incastrata tra le lamiere contorte, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la cesoia e il divaricatore idraulici.

Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, per consentire il recupero effettuato da un carro attrezzi.

La persona infortunata è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Teramo con un’ambulanza del 118 di Sant’Omero. Per tutta la durata delle operazioni di intervento la viabilità è stata garantita a senso unico alternato.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pineto, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di competenza.

