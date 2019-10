Era stato condannato per una serie di furti in abitazione commessi negli anni in diverse località della provincia di Teramo

MARTINSICURO – Si nasconde nell’armadio della camera da letto nel tentativo di sfuggire all’arresto: i carabinieri lo stanano poco dopo essere entrati nell’abitazione. Era sommerso da vestiti, coperte, lenzuola e indumenti Massimo Di Giorgio, 47enne residente a Martinsicuro, di etnia rom, che è stato condannato per una serie di furti in abitazione commessi negli anni in diverse località della provincia di Teramo.

E ieri, 22 ottobre, quando i carabinieri della stazione di Martinsicuro si sono presentati nella sua abitazione per notificargli il provvedimento di carcerazione, emesso dal tribunale di Teramo, il 47enne, che aveva subito capito che non si sarebbe trattato di una semplice visita di cortesia, ha tentato disperatamente di nascondersi dentro un armadio sperando di farla franca e sfuggire all’arresto.

I militari, però, non hanno creduto al fatto che l’uomo non fosse in casa, e dopo una breve perquisizione all’interno della casa lo hanno trovato nell’armadio sommerso dai panni. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere teramano di Castrogno dove dovrà ora scontare un residuo di pena di 3 anni e sei mesi.

