SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doppio appuntamento culturale in Riviera.

Il sipario sulla stagione 2019/20 del Teatro Concordia, realizzata da Comune e Amat con il contributo di MiBac e Regione Marche e con il sostegno del BIM, si alza sabato 26 e domenica 27 ottobre con Silvio Orlando in Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato) scritto e diretto dalla pluripremiata drammaturga Lucia Calamaro, che qui affronta il tema della solitudine sociale.

I figli Alice, Vincenzo e Maria sono arrivati la sera prima. Il fratello maggiore Roberto anche. Un fine settimana nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo da tre anni. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie, la più grave di tutte: non vuole più camminare. Non si vuole alzare. Vuole stare e vivere seduto il più possibile. E da solo. Si tratta, per i figli che finora non se ne erano preoccupati troppo, di decidere che fare, come occuparsene, come smuoverlo da questa posizione che è una metafora del suo stato mentale: che è quella di un uomo che vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà.

“Questo spettacolo – afferma la Calamaro – che ha trovato nella figura del padre un interprete per me al tempo insperato e meraviglioso: Silvio Orlando, ha le sue radici in una piaga, una maledizione, una patologia specifica del nostro tempo che io, personalmente, ho conosciuto anche troppo. La socio-psicologia le ha dato un nome: “solitudine sociale”. Essere isolati dalla società è un male oscuro e insidioso. Tutti noi infatti, in quanto esseri umani, abbiamo bisogno del contatto con gli altri, un bisogno che ci permette di sopravvivere. Silvio Orlando è, secondo me, un attore unico. Capace di scatenare per la sua resa assoluta al palco, le empatie di ogni spettatore, e con le sue corde squisitamente tragicomiche, di suscitare emozioni e azioni nel suo pubblico. E insieme ci piace pensare che gli spettatori, grazie a un potenziale smottamento dell’animo dovuto speriamo a questo spettacolo, magari la sera stessa all’uscita, o magari l’indomani, chiameranno di nuovo quel padre, quella madre, quel fratello, lontano parente o amico oramai isolatosi e lo andranno a trovare, per farlo uscire di casa. O per fargli solamente un po’ di compagnia”.

Nel cast di Si nota all’imbrunire – a San Benedetto dopo le date di Urbino, dove ha debuttato la ripresa della tournée, e di Macerata – gli attori Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini e Maria Laura Rondanini. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Ornella e Marina Campanale, le luci di Umile Vainieri per la produzione di Cardellino con Napoli Teatro Festival Italia e Teatro Stabile dell’Umbria.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) nei due giorni precedenti la rappresentazione e il giorno di spettacolo (17.30-19.30) a 20 euro per la Platea, 15 euro per la Galleria e 10 euro per lo Speciale Giovani riservato ai giovani fino a 25 anni e ai soci Touring Club, possessori Marche Cultura Card, possessori Carta Regionale dello Studente, valido in platea [dalla fila O alla fila Q] e in galleria. Biglietti anche presso Amat e biglietterie del circuito, tel. 071/2072439, on line al sito www.vivaticket.it, al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600 e Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it

Inizio spettacoli ore 20.45.

