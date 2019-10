SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Accademie Officine Teatrali, progetto di formazione teatrale della Compagnia Gli O’Scenici di San Benedetto del Tronto, presente da oltre dieci anni sul territorio, confluisce in Aifas (Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo), ente accreditato presso la Regione Marche con decreto numero 1490 del 9 settembre scorso.

A dare la notizia è il Direttore dell’Accademie Officine Teatrali, Marco Trionfante: “Finalmente sul nostro territorio è presente un ente in grado di creare figure “riconosciute” nel mondo del teatro e del cinema”.

“L’accreditamento ottenuto – aggiunge il Direttore – arriva dopo un lungo percorso, volto ad innalzare gli standard di qualità del nostro sistema formativo in maniera progressiva e mirata. In questo percorso, prezioso è stato il contributo del Dottor Antonio Mascaretti. La direzione didattica dell’Aifas è affidata ad uno dei più stimati professionisti in ambito nazionale ed internazionali, Michele Monetta, docente e Membro dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, che insegna recitazione e commedia dell’arte all’École-Atelier Rudra, Lausanna in Svizzera”.u

Aifas è una novità del nostro territorio, che potrà offrire un percorso artistico finalizzato al conseguimento di titoli di studio “riconosciuti” in ambito europeo.

Aifas, inoltre, ha instaurato, con diversi protocolli d’intesa, importanti partnership, al fine di offrire ai partecipanti la possibilità di effettuare tirocini formativi in ambito professionale inerenti alla specializzazione scelta.

Tra le numerose collaborazioni vi sono, infatti, realtà quali: Bronx Film, nota casa di produzione Cinematografica premiata anche al festival del Cinema di Venezia, TM Communication, agenzia di produzione e distribuzione teatrale e cinematografica, e tantissime altre associazioni e professionisti. Per l’anno accademico in corso i posti disponibili sono già esauriti, ma quanti vorranno avere maggiori informazioni, anche in vista dei corsi per il 2020, sono disponibili sul sito ufficiale dell’Accademia: www.aifas.it – info@aifas.it.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.