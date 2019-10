CUPRA MARITTIMA – “Per il sì, non esiste crisi”.

Sono le parole di Oriana Simonetti, imprenditrice dell’agenzia Oriana Grandi Eventi che non sembra sorpresa dal successo ribadito da Sposi in Villa, la fiera sposi più affascinante delle Marche, tenutasi nell’affascinante scenario di Villa Boccabianca di Cupra Marittima.

L’evento sposi più atteso del territorio è giunto alla sua decima edizione ed è ormai divenuto un punto di riferimento per tutte le coppie alla ricerca di prodotti e servizi adatti a rendere perfetto il giorno del loro matrimonio. Centinaia di visitatori sono accorsi all’evento per incontrare le migliori aziende tra Marche e Abruzzo, attentamente selezionate da Oriana Simonetti per garantire ai visitatori un’esperienza piacevole e professionale nei settori nozze e cerimonia.

Abiti da sposa e da sposo, catering, gioielleria, fotografia, arredamento, artigianato, bomboniere, intrattenimento, viaggi e tanto altro. Molto apprezzato è stato il corso di cucina tenuto da Cuoca Felice, che ha mostrato (soprattutto alle future spose) come poter cucinare in modo sano e gustoso.

“Sono molto soddisfatta – ha dichiarato Oriana Simonetti – anche per i tanti complimenti degli espositori e per l’altissimo numero di visitatori che sono arrivati a questa fiera. Dopo ventidue anni di organizzazione di eventi per gli sposi questo è una grandissima soddisfazione. E a metà novembre replicheremo al Blu Palace di Mosciano Sant’Angelo con “Quasi Sposi”, per le coppie del teramano e dell’Abruzzo”.

Fotografatissima la sfilata di moda: splendidi modelli e modelle, provenienti dalla scuola di portamento della Oriana Grandi Eventi (Marco Colletta, Marco Lancioni, Angelica Modestini, Ilaria Celani, Gael Vagnozzi, Nicole Gouder De Beauregard, Chiara Gabrielli e Federica Sciarroni), hanno intrattenuto i presenti sfilando in passerella (curata da “Il mondo di Gioia”) con gli abiti della nuova collezione sposi e cerimonia di Casimirri di Sant’Egidio alla Vibrata e Alessandra Bruni Boutique in collaborazione con Fratelli Forti e con le acconciature curate da Armonia e Contrasti di Porto d’Ascoli. Molto apprezzati gli abiti delle nuove collezioni 2020, proposti appositamente per la sfilata di Sposi In Villa, così come lo spettacolo di burlesque “To you”, messo in scena dalla bravissima artista sambenedettese Veruska Puff.

Insomma, Sposi in Villa si è confermato un successo, una vetrina utile alle realtà imprenditoriali locali e indispensabile alle coppie che hanno potuto toccare con mano tutti gli aspetti utili a vivere al meglio il giorno del “sì”.

Oriana Simonetti, titolare dell’agenzia Oriana Grandi Eventi, ha un’esperienza ventennale nel settore e trova soluzioni adeguate a chiunque volesse ospitare un evento nella sua struttura. Per informazioni: www.orianagrandieventi.it – 347-2629136.

