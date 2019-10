SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui la diretta di Riviera Oggi sul consiglio comunale di San Benedetto che è stato convocato per le ore 15. Di seguito l’ordine del giorno.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 28/9/2019 INTERPELLANZA CONSIGLIERE ANTONIO CAPRIOTTI “ SEGNALAZIONE DI PERICOLOSITA’ USCITA PIAZZA KOLBE VERSO STATALE DIREZIONE NORD” INTERROGAZIONE CONSIGLIERE ANTONIO CAPRIOTTI “INTERVENTO DI RISTRUTTIRAZIONE EDILIZIA –URBANISTICA PIAZZA KOLBE”4 INTERROGAZIONE CONSIGLIERE FLAVIA MARCELLA MANDRELLI ” ALIENAZIONE EX SCUOLA CURZI – DIFFERIMENTO STIPULA DEL ROGITO” INTERROGAZIONE CONSIGLIERE VALERIO PIGNOTTI “ STATO DEI PONTI DI VIA UGO BASSI, VIA PIEMONTE, VIALE TRIESTE E VIA DELLE TAMERICI” RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 8/10/2019 PROGETTO CASA COMUNALE – PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA.VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO PER LA ZONA SPECIALE N. 20 “VIA DEL CACCIATORE” DA APPROVARE MEDIANTE UN PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 E CON LA PROCEDURA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 30 DELLA MEDESIMA L.R. E DELL’ART. 11 DELLA L.R. 22/2011 – ATTO DI RATIFICA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE MOZIONE CONSIGLIERE STEFANO MUZI “ CONTRARIETA’ ALL’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DELLA TECNOLOGIA 5G SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” MOZIONE CONSIGLIERE ROSARIA FALCO ED ALTRI “ISTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DI FIDUCIA E CONTEGNO CONFLIGGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE RISPETTO ALLE FUNZIONI DICHIARATE” MOZIONE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA “ RIVISITAZIONE NORMATIVA APPLICABILE AL CENTRO AGROALIMENTARE PICENO”

CAPRIOTTI, PIAZZA KOLBE E SCUOLA CURZI. ORE 16 e 05 – Il consesso si apre con l’interrogazione di Tonino Capriotti, recentemente uscito dal Pd per approdare a Italia Viva ma per ora ancora in gruppo con Di Francesco e Morganti, volta a sensibilizzare l’amministrazione sulla pericolosità dell’incrocio fra statale 16 e uscita di Piazza Kolbe, teatro “di numerosi incidenti con la stessa dinamica” dice il consigliere che punta il dito su un attraversamento pedonale che il sindaco, nella risposta definisce necessario “per gli studenti che escono da scuola”.

ORE 16 e 15 – Ancora Capriottti avanza una seconda interrogazione circa l’edificio di Piazza Kolbe, fermo da anni, e sulla ex Scuola Curzi. “Scellerata scelta urbanistica” la definisce Capriotti “vendendo quella scuola avete trasformato il quartiere in un dormitorio”. Il consigliere, poi, si sofferma anche sulla recente proroga nella stipula del rogito accordata agli acquirenti che è oggetto anche della terza interrogazione in programma oggi, quella di Flavia Mandrelli di Articolo Uno. “Quali sono i problemi che in 7 mesi hanno incontrato gli uffici nel dare i pareri edilizi agli acquirenti” chiede Capriotti (uno dei motivi della proroga è appunto il reperimento dei pareri edilizi che dovrebbe dare il Comune).

Il sindaco Piunti legge una risposta scritta e spiega che i motivi dei ritardi nell’ultimazione dell’edificio di Piazza Kolbe sono le difficoltà economiche incontrate dalla ditta edile che aveva stipulato una convenzione con il Comune. Sulla Scuola Curzi Piunti fa un excursus della destinazione urbanistica dell’edificio e dice semplicemente che il rogito verrà stipulato il 25 novembre. “Sulla scuola non mi ha risposto, ha fatto la cronistoria, non mi ha detto i problemi di carattere urbanistico incontrati che hanno portato alla proroga” commenta Capriotti in replica alal risposta.

ORE 16 e 30. L’INTERROGAZIONE SULLA VENDITA DELLA EX SCUOLA CURZI DI FLAVIA MANDRELLI.

