SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui la diretta di Riviera Oggi sul consiglio comunale di San Benedetto che è stato convocato per le ore 15. Di seguito l’ordine del giorno.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 28/9/2019 INTERPELLANZA CONSIGLIERE ANTONIO CAPRIOTTI “ SEGNALAZIONE DI PERICOLOSITA’ USCITA PIAZZA KOLBE VERSO STATALE DIREZIONE NORD” INTERROGAZIONE CONSIGLIERE ANTONIO CAPRIOTTI “INTERVENTO DI RISTRUTTIRAZIONE EDILIZIA –URBANISTICA PIAZZA KOLBE”4 INTERROGAZIONE CONSIGLIERE FLAVIA MARCELLA MANDRELLI ” ALIENAZIONE EX SCUOLA CURZI – DIFFERIMENTO STIPULA DEL ROGITO” INTERROGAZIONE CONSIGLIERE VALERIO PIGNOTTI “ STATO DEI PONTI DI VIA UGO BASSI, VIA PIEMONTE, VIALE TRIESTE E VIA DELLE TAMERICI” RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 8/10/2019 PROGETTO CASA COMUNALE – PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA.VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO PER LA ZONA SPECIALE N. 20 “VIA DEL CACCIATORE” DA APPROVARE MEDIANTE UN PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 E CON LA PROCEDURA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 30 DELLA MEDESIMA L.R. E DELL’ART. 11 DELLA L.R. 22/2011 – ATTO DI RATIFICA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE MOZIONE CONSIGLIERE STEFANO MUZI “ CONTRARIETA’ ALL’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DELLA TECNOLOGIA 5G SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” MOZIONE CONSIGLIERE ROSARIA FALCO ED ALTRI “ISTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DI FIDUCIA E CONTEGNO CONFLIGGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE RISPETTO ALLE FUNZIONI DICHIARATE” MOZIONE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA “ RIVISITAZIONE NORMATIVA APPLICABILE AL CENTRO AGROALIMENTARE PICENO”

CAPRIOTTI, PIAZZA KOLBE E SCUOLA CURZI. ORE 16 e 05 – Il consesso si apre con l’interrogazione di Tonino Capriotti, recentemente uscito dal Pd per approdare a Italia Viva ma per ora ancora in gruppo con Di Francesco e Morganti, volta a sensibilizzare l’amministrazione sulla pericolosità dell’incrocio fra statale 16 e uscita di Piazza Kolbe, teatro “di numerosi incidenti con la stessa dinamica” dice il consigliere che punta il dito su un attraversamento pedonale che il sindaco, nella risposta definisce necessario “per gli studenti che escono da scuola”.

ORE 16 e 15 – Ancora Capriottti avanza una seconda interrogazione circa l’edificio di Piazza Kolbe, fermo da anni, e sulla ex Scuola Curzi. “Scellerata scelta urbanistica” la definisce Capriotti “vendendo quella scuola avete trasformato il quartiere in un dormitorio”. Il consigliere, poi, si sofferma anche sulla recente proroga nella stipula del rogito accordata agli acquirenti che è oggetto anche della terza interrogazione in programma oggi, quella di Flavia Mandrelli di Articolo Uno. “Quali sono i problemi che in 7 mesi hanno incontrato gli uffici nel dare i pareri edilizi agli acquirenti” chiede Capriotti (uno dei motivi della proroga è appunto il reperimento dei pareri edilizi che dovrebbe dare il Comune).

Il sindaco Piunti legge una risposta scritta e spiega che i motivi dei ritardi nell’ultimazione dell’edificio di Piazza Kolbe sono le difficoltà economiche incontrate dalla ditta edile che aveva stipulato una convenzione con il Comune. Sulla Scuola Curzi Piunti fa un excursus della destinazione urbanistica dell’edificio e dice semplicemente che il rogito verrà stipulato il 25 novembre. “Sulla scuola non mi ha risposto, ha fatto la cronistoria, non mi ha detto i problemi di carattere urbanistico incontrati che hanno portato alla proroga” commenta Capriotti in replica alla risposta del primo cittadino.

ORE 16 e 30. L’INTERROGAZIONE SULLA VENDITA DELLA EX SCUOLA CURZI DI FLAVIA MANDRELLI. ”

(LEGGI QUI I DETTAGLI)

Si parla della proroga nella conclusione del rogito concessa agli acquirenti della vecchia scuola di via Golgi (Cube Srl e Vincenzo Lupi Srl riunite in una Sas, la Agile Marketing & Consulting). “Mirco Assenti (socio della Cube Srl) è suo cugino?” chiede all’assessore Andrea Assenti la consigliera (RivieraOggi ne ha parlato in questi giorni). “Rispondo alla fine” risponde l’assessore ai Lavori Pubblici. “Per noi la vendita della scuola è nulla” dice la Mandrelli per la quale la proroga non sarebeb fra i poteri della giunta che l’ha deliberata lo scorso 8 ottobre.

Risponde Andrea Assenti: “La proroga è prevista dal contratto stipulato, l’ha appurato la dirigente competente. La delibera di proroga dell’8 ottobre (la n.168) è stata annullta oggi in autotutela e mi sono astenuto. La proproga può accordarla direttamente il dirigente responsabile del procedimento, è nei suoi poteri”. Sulla sua parentela con Mirco Assenti, socio al 27% della Cube Srl. “Mirco Assenti è mio cugino di primo grado, nei passaggi societari che hanno investito la Agile Marketing & Consulting (Sas che si è aggiudicata il 12 dicembre 2018 la scuola con Marino Caporossi e Alessandro Cutrignelli come soci salvo cambiarli con la Cube e Vincenzo Lupi il giorno dopo) però questo dettaglio è sfuggito anche a me” risponde l’assessore.

Interviene Giorgio De Vecchis che grida: “Lei è in conflitto di interesse, non può continuare a parlare di suo cugino in consiglio comunale”. “Mi pare una scusa questa sua spiegazione” risponde Mandrelli “mi pare un pasticcio questa storia”.

Ore 17,30 De Vecchis riprende il discorso sull’annullamento della delibera 168 dell’8 ottobre: Mi sembra una bella assunzione di colpa con immediato inquinamento delle prove. Il bando è stato approvato a marzo, era suo cugino, assessore, che bazzica nei pressi del Comune? Chissà, in 7-8 mesi non le ha neanche detto che ha vinto il bando!

De Vecchis viene interrotto da Muzi, De Vecchis riprende: “Stiamo parlando di attendibilità degli organi del governo, che scrivono in questo modo le delibere. Bisogna sperare che l’assessore al Bilancio sia migliore. E’ vergognosa assegnare una proroga sapendo che c’è un conflitto di interessi.

L’atto successivo, assessore Assenti, sono le dimissioni, non i ringraziamenti alla Mandrelli perché vi ha fatto capire l’errore. Io adesso inizio a dubitare di tutto, è giusto che dobbiamo dare 130 mila euro alla società del gas, se qui gli assessori non sanno neanche cosa fanno i cugini.

Nessuno della giunta lo sapeva? Nessuno, mah.

Qui si vota per il parente poi in Consiglio comunale si dice persino “bravi quelli che avevano fatto l’offerta”. Lei converrà, segretario, che un annullamento di una delibera non si fa in tutti i Comuni d’Italia. Qui ci vuole suola, soletta e giro. Gli assessori si dimettono quando fanno queste cose. Ma evidentemente c’è carenza di materiale umano nel centrodestra, poi è candidato alle regionali. Il mio voto sarà contrario.

Interviene Antimo Di Francesco: Abbiamo espresso spesso la nostra contrarietà sul bilancio comunale. Ci sono stati degli errori sulla riorganizzazione della macchina comunale. Il nostro voto sarà contrario.

Rosaria Falco, gruppo Misto, ore 17.42. Sul Bilancio bisogna fidarsi, ci sono dei segnali, come l’ultimo, il più eclatante, che fanno perdere la fiducia. Sono sempre più convinta di aver fatto una scelta giusta. Io ho votato il Project piscina, poi mi sono informata e ho cercato di capire se ci fosse lo squilibrio che gli anti-project. Che figura ci fa questa Amministrazione, quale fiducia possiamo avere in questa Amministrazione, negli aumenti delle spese?

In questo consiglio comunale non si sente una voce da parte dei partiti che fanno della legalità il loro primo obiettivo.

Non si può dire che ci fosse in buona fede in questo caso, allora perché fidarsi? Dei dirigenti che ci fanno il bilancio, e di tutta la macchina, perché alla fine i dirigenti fanno quello che vuole la giunta.

Mi perdoni segretario ma lei deve essere a tutela di tutti e della legalità, la rispostina che ci ha dato non mi pare che sia esaltante, mi dispiace perché lei è qui da poco. Vorrei capire se questa giunta e questa Amministrazione vuole rispondere. Così la politica non mi piace, non è per me, ma se i cittadini vogliono questo si tengano Piunti.

15 voti favorevoli, 9 contrari, l’assemblea approva il punto numero 6.

ORE 17.50 PROGETTO CASA COMUNALE – PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA.VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO PER LA ZONA SPECIALE N. 20 “VIA DEL CACCIATORE” DA APPROVARE MEDIANTE UN PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 E CON LA PROCEDURA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 30 DELLA MEDESIMA L.R. E DELL’ART. 11 DELLA L.R. 22/2011 – ATTO DI RATIFICA

Il sindaco Piunti esplicita le motivazioni della delibera.

Prende la parola Flavia Mandrelli: Nessuno mette in dubbio la necessità di bonificare la zona ex Remer. Ma ciò è stato scambiato con una monetizzazione, pari a 1 milione di euro, però non sappiamo ancora dove andrebbero queste case popolari grazie al milione. Tutto questo non c’è. C’è solo una promessa.

Ore 18, Andrea Sanguigni, Ripartiamo da Zero: Sono ammaliato dalle parole del sindaco che illustra questa delibera come una cosa buona per la città: Piazza Montebello, via del Cacciatore, Area Ballarin, neppure Ballarin. In più, 1 milione di euro per housing sociale che è un termine generico, diverso da case popolari. Praticamente c’è bisogno di soldi e dove li prendono? Dal Progetto Casa, dai più deboli: 3 milioni di euro diventano 1 milione, 25 appartamenti diventano 8 appartamenti, anche se non si sa se saranno appartamenti.

18:06 Marco Curzi: questa è una delibera-vergogna, oltre che nulla. Quando ero in giunta, anni fa, la delibera aveva lo scopo di dare risposte alle tante persone che chiedono alloggi popolari. Qui invece si passa alla monetizzazione, non c’è alcun interesse pubblico, ma soltanto privato. Lei doveva indicare dove fare la palazzina.

18:11 Domenico Pellei, Udc: Il progetto Casa Comunale è diventato il Progetto Cassa Comunale, e il proposito iniziale diventa un proposito di zero metri quadri di edilizia pubblica residenziale. Una nota inquietante per un consigliere comunale, restano nel progetto 19 mila metri cubi di edilizia privata. Sono tremendi. Interventi identici a quelli di Area Mare e altri, nel giro di poco abbiamo 70 mila metri cubi in più sul nostro territorio. Non proprio due betoniere di cemento.

La domanda vera è questa: quali sono le emergenze per l’Amministrazione Comunale? La casa è una emergenza o solo uno slogan per voi? O forse è una piazza l’emergenza?

L’housing sociale non è edilizia pubblica residenziale, ma un’altra cosa. Noi vediamo negli interventi Piazza Montebello, che era prevista già nella vendita della Scuola Ex Curzi, giriamo sempre lì, forse è colpa anche dei Ministeri centrali che lasciano pochi soldi.

ORE 18:20 Tonino Capriotti. Qui manca l’Amministrazione Comunale. Qui dopo 4 anni dobbiamo ancora scoprire una idea di Urbanistica di questa Amministrazione. I privati secondo me hanno presentato un progetto ottimo per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere, e noi con le risorse date al sociale ci facciamo, “forse”, lavori pubblici. Ma voi non avete mantenuto una promessa: dal project financing alla Piscina ad altre promesse di oggi. Sindaco, è rimasto un anno, l’anno prossimo saremo in campagna elettorale. Stia tranquillo, avremo tempo di fare Piazza Montebello, via del Cacciatore, il Ballarin. Lo vediamo dal novembre 2016.

Non entro nel merito delle ditte perché ritroviamo sempre quelle citate prima da Mandrelli, dal Ballarin alla Piscina. A queste volumetrie già accennate da Pellei, dobbiamo aggiungere l’ex Curzi, la zona Ballarin, l’ex Persico, varie costruzioni qua e là.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.