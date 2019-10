SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un momento importante di formazione per il personale comunale, per il quale costituisce un obbligo di legge, ma di interesse per tutti i cittadini, è stato programmato dall’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto per giovedì 24 ottobre nell’auditorium comunale “Tebaldini” in materia di prevenzione della corruzione.

Con inizio alle ore 9, il corso si dividerà in una mattinata dove saranno delineati i contenuti di carattere più generale (genesi del problema, normativa, concetto penale di corruzione, conflitto di interessi, giurisprudenza in materia) e in una sessione pomeridiana più specificatamente dedicata a dirigenti, referenti interni per la prevenzione della corruzione, direttori dei servizi per un’analisi più specifica delle questioni afferenti al tema, compresi i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione e un’analisi della recente norma denominata “Spazzacorrotti”).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.