In vista dell’inizio della stagione teatrale 2019/2020 (sabato 26 e domenica 27 ottobre è previsto l’esordio al “Concordia” con la doppia rappresentazione di “Si nota all’imbrunire – Solitudine da paese spopolato”con Silvio Orlando), l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’Azienda Multi Servizi spa, ha predisposto un’agevolazione per il parcheggio a pagamento coperto in Piazza Nardone.

I possessori dell’abbonamento alla stagione teatrale 2019/2020 potranno acquistare, al costo di 6 euro una tessera che consentirà di parcheggiare nel parcheggio coperto di Piazza Nardone, tutte le sere degli spettacoli in programma.

La tessera è acquistabile presso l’ufficio dell’Azienda Multi Servizi che si trova nel parcheggio della stazione ferroviaria.

L’ufficio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18. Telefono 0735 – 658899.

