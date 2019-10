SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale.

Il 24 ottobre è la “Giornata mondiale della Polio” che il Rotary International ricorda e celebra, impegnato nella lotta a questo flagello che per tanto tempo ha reso invalidi e ha ucciso i bambini di ogni nazione del mondo. Molti medici rotariani volontari da ogni parte si prodigano a debellare questo virus vaccinando la popolazione infantile e la campagna di eradicazione della Polio dal pianeta Terra, intrapresa dal Rotary, non conosce sosta.

“Purtroppo la eliminazione della Polio ha degli alti costi in termini di sacrificio umano, pensiamo ai medici rotariani volontari uccisi sul campo, ma ciò nonostante si sono avuti grandi risultati: restano solo alcune sacche di territorio reso irraggiungibile dalle guerre ivi in atto” fanno sapere dal Rotary.

Per questo si rende necessario far conoscere l’importanza di questa campagna, progettata e promossa tra l’altro da un Rotariano italiano, e soprattutto rinnovare il messaggio sulla utilità del vaccino in generale contro la Polio, il Morbillo, Tetano, Pertosse eccetera e con tale fine il Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord, promuove un dibattito sul tema, il giorno 24 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, alle ore 10 alla presenza del Sindaco Pasqualino Piunti e dell’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni.

Saranno presenti le terze classi del Liceo Classico Giacomo Leopardi di San Benedetto, e le relative insegnanti.

Interverranno Terenzio Carboni, Neurologo e Presidente del Club e Piero Ripani Pediatra e Pastpresident, nonché socio fondatore del Club.

