SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripartono anche per quest’anno scolastico i bandi dei concorsi della Omnibus Omnes legati alle Giornate Onu dedicate al Mare. Visto il successo delle passate edizioni, per le classi III° delle scuole elementari di Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro e Alba Adriatica parte la V° edizione del concorso di disegno “Viviamo il Mare”, per la Giornata Mondiale degli Oceani.

Parteciperanno alla giuria, come lo scorso anno, gli studenti del Liceo Artistico Licini di Ascoli Piceno. Le classi II° delle scuole medie delle stesse cittadine invece, saranno coinvolte nella II° edizione del concorso “Fotografiamo il Mare”. Entrambi i concorsi hanno lo scopo di sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dell’ambiente costiero, della fauna marina e dei tesori naturalistici del territorio, in linea con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Con particolare attenzione all’importanza della tutela e della difesa delle acque e dell’ecosistema dai vari fattori di inquinamento. “I nemici contro cui coalizzarci sono l’inquinamento e la plastica”, dice la Presidente della Omnibus, Raffaella Milandri.

La Borsa di Studio Omnibus, per Figli di Lavoratori Marittimi, collegata alla Giornata Mondiale dei Lavoratori Marittimi, giunge anch’essa alla V° edizione ed è aperta a tutte le classi elementari dei Comuni coinvolti. Cerimonia e premiazioni avverranno alla fine del mese di giugno 2020, alla presenza del Responsabile Unric-Onu Italia Fabio Graziosi, che arriverà da Bruxelles per potersi congratulare di persona con i giovanissimi partecipanti.

