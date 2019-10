SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienziati nel Pallone: tutto pronto per la quarta puntata della nuova stagione. L’appuntamento come al solito è per oggi, lunedì, alle ore 18.45 in diretta dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva).

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ospiti saranno l’ex rossoblu Sebastiano Vecchiola, il tifoso Tony Alfonsi, il giornalista Corriere dello Sport Betto Marinangeli e il tattico Walter Del Gatto. Interverranno dalla “panchina” anche Nazzareno Perotti, direttore di Riviera Oggi, e il giornalista Giuseppe Buscemi.

Focus ovviamente su Samb-Virtus Verona 1-2, con un approfondimento speciale dedicato alle decisioni dell’arbitro Mario Saia di Palermo.

Conduce Pier Paolo Flammini coadiuvato da Giulia Riccetti.

Ringraziamo i nostri sponsor:

