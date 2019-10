Diretta dal Riviera delle Palme 10ma giornata di Serie C girone B

SAMBENEDETTESE: Raccichini, Gelonese, Miceli, Di Massimo, Cernigoi, Volpicelli (15′ s.t. Carillo), Rapisarda, Rocchi (18′ Bove; 28′ s.t. Orlando), Di Pasquale, Gemignani, Angiulli. In panchina: Fusco, Biondi, Trillò, Zaffagnini, Bove, Piredda, Carillo, Frediani, Orlando, Brunetti, Garofalo, Panaioli. Allenatore Montero.

VIRTUS VERONA: Giacomel, Pellacani, Rossi, Danieli, Odogwu, Danti (46′ Sammarco), Cazzola, Magrassi, Sirignano (61′ Santacroce), Onescu, Manfrin (33′ Curto). A disposizione: Chiesa, Casarotto, Vannucci, Manarin, Santacroce, Fermo, Da Silva, Pinton, Lavagnoli, Curto, Marcandella, Sammarco. Allenatore Luigi Fresco.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo.

ASSISTENTI: Francesco Santi di Prato, Stefano Rondino di Piacenza.

NOTE: Prato in condizioni non eccelse, serata calda, temperatura iniziale 18° C.

MARCATORI: 6′ Danieli, 15′ Volpicelli, 69′ Odogwu.

AMMONITI: Di Pasquale, Miceli, Santacroce, Da Silva.

ESPULSO: Di Pasquale e Di Massimo (a tempo scaduto).

RECUPERO: primo tempo 6 minuti, secondo 5.

PRIMO TEMPO

Bello il colpo d’occhio del Riviera con Curva Nord Cioffi praticamente piena. Eccezionale la “sbandierata” di inizio gara, davvero una atmosfera sudamerica per il Sambodromo.

2′ Subito all’attacco la Samb. Cernigoi si libera al tiro dal limite dell’area, pallone toccato da un difensore veronese con sfera che esce di poco sul primo palo, angolo.

3′ Ancora Cernigoi che raccoglie un traversone dalla tre quarti di Rapisarda e incorna in acrobazia, palla fuori di poco.

5′ Samb spettacolare in avvio, adesso è Angiulli con una sassata dai 20 metri, Giacomel rinvia coi pugni in tuffo.

6′ Doccia gelata sul Riviera. Di Pasquale rinvia debolmente di piatto, la palla è un invito per Danieli che dai 20 metri calcia fortissimo di destro, Raccichini tocca appena il pallone che si infila. 0-1, applausi di incoraggiamento dagli spalti per Raccichini.

8′ Risponde subito la Samb, Rapisarda indemoniato sulla destra mette in mezzo, splendida sponda rasoterra di Cernigoi che libera Volpicelli tutto solo dentro l’area ma poi spara centrale e Giacomel respinge come può.

10′ Volpicelli prova il sinistro dalla distanza, fuori. Superiorità netta e quasi imbarazzante della Samb in avvio che tuttavia sta perdendo, incredibile!

13′ Goooool! Angiulli lancia 40 metri per Di Massimo il quale stoppa, controlla, ubriaca l’avversario con due dribbling e mette in mezzo, Cernigoi recupera la sfera e poi di sinistro calibra un tiro secco sul secondo palo, 1-1!

15′ Rocchi si fa male, deve uscire in barella. Al suo posto Bove che entra al 18′.

Samb dunque sempre col 4-3-3, anche se meno offensivo rispetto al solito: anche con l’infortunio di Rocchi Montero ha preferito tenere Frediani in panchina.

33′ Infortunio anche a Manfrin, al suo posto Curto.

36′ Fiammata Samb: Cernigoi per Volpicelli che si libera per il tiro ma il suo rasoterra sul primo palo è debole, Giacomel blocca a terra.

40′ Rossoblu che stanno cercando di tornare aggressivi come all’inizio, cosa non avvenuta con costanza dopo l’uscita di Rocchi. Contropiede Cernigoi-Rapisarda, il tiro del centravanti viene murato dalla difesa.

6 minuti di recupero.

47′ Lancio incredibile di Angiulli per Di Massimo il quale decide di passare subito al centro per Bove il quale viene anticipato.

50′ Punizione dai 25 metri di Danti, tira sopra la barriera ma il pallone è lento e termina a lato.

COMMENTO PRIMO TEMPO Una Samb superiore alla Virtus nei primi venti minuti, anche se ha dovuto rimontare nell’unica conclusione ospite. Uscito Rocchi il gioco rossoblu si è un po’ involuto e solo nel finale ci sono state delle fiammate, grazie all’asse Angiulli-Di Massimo.

SECONDO TEMPO

1′ Sammarco per Danti nella Virtus.

3′ Ammonito Miceli.

4′ Brutto scontro aereo tra due giocatori della Virtus, uno l’ex Samb Sirignano. Si sono scontrati all’altezza del centrocampo, sbattendo testa contro testa. Gioco fermo per 3 minuti buoni.

8′ Guadagna terreno la Virtus, Gemignani anticipa in angolo, il primo, Magrassi.

10′ Si accende il Riviera, scambio Volpicelli Rapisarda, palla in mezzo ma non c’è nessuno, recupera Di Massimo, rimette in mezzo, si salva in angolo la difesa ospite.

12′ Che Samb! Lancio di 50 metri di Angiulli per Di Massimo anticipato al momento di entrare in area. Recupera e alla fine serve Gemignani, numero sulla fascia a saltare l’avversario, palla in mezzo, Cernigoi controlla poi da pochissimi metri spara alto, tutto solo!

13′ Samb di nuovo padrona del campo, palla da destra al centro, arriva Angiulli che calcia di sinistro da venti metri, palla centrale ma tesa, alta però.

14′ Ancora una gelata per la Samb: Di Pasquale commette fallo per bloccare una ripartenza ospite, secondo giallo, espulso.

15′ Montero mette Carillo e toglie Volpicelli, Samb col 4-3-2, Di Massimo e Cernigoi di punta.

18′ Eccellente ripartenza Samb, Gelonese per Gemignani, taglio per Di Massimo che controlla bene e carica il tiro, con il braccio per errore tocca la palla e l’occasionissima sfuma!

19′ Ammonito Santacroce.

20′ Grande tifo sugli spalti, i tifosi stanno prendendo per mano la squadra che nonostante sia in dieci è tutta all’attacco.

21′ Di Massimo si accentra, calcia sul secondo palo, Gelonese in spaccata la mette dentro, per l’assistente è fuorigioco!

22′ Nel momento di massimo sforzo della Samb che ha reclamato un rigore va in gol Onescu. Contropiede Virtus, palla dentro l’area, Raccichini è incerto nell’uscita e Odogwu centra la porta da posizione angolata.

26′ Sgroppata di Rapisarda, palla in mezzo, Cernigoi anticipato in angolo.

27′ Contropiede Virtus, Miceli recupera.

34′ Calcio di punizione per la Samb dal limite, fallo su Rapisarda, ma era davvero al limite, ci era sembrato dentro l’area, il signor Saia oggi ci sembra un po’ poco equilibrato. Nessuna ammonizione.

36′ Tira Angiulli, palla deviata in angolo.

36′ Incredibile! Angolo di Di Massimo, devia Cernigoi, girata di Gelonese dal dischetto, la palla sibila sopra la traversa!

39′ Ancora grande Samb, tutto di prima, Angiulli dal limite, fuori!

40′ Miceli potrebbe andare a fare il centravanti forse.

40′ Pericolosa ancora la Samb, Orlando e Di Massimo si involano verso l’area, un rimpallo favorisce il difensore.

41′ Encomiabili i rossoblu, grande partita nonostante il risultato, adesso calcio d’angolo.

44′ Angiulli calcia a colpo sicuro dopo un corner, Onescu salva sulla linea!

45′ Percussione di Di Massimo, Giacomel si impappina poi respinge il tiro di Miceli!

46′ Di Massimo in mezzo, due giocatori rossoblu di testa a porta sguarnita, palla alta!

48′ Ancora, tiro di Angiulli respinto in angolo alla disperata!

49′ L’arbitro Saia ha perso la testa, fallo in attacco della Samb visto solo da lui, nessuna ammonizione per perdita di tempo a Giacomel che si butta a terra.

50′ Miceli in attacco ma l’arbitro fischia. Terna arbitrale circondata dai giocatori della Samb.

Nel finale espulso Di Massimo, difficile capire perché.

