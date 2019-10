Foto e video di Pier Paolo Flammini e Antonio Di Salvatore, in ausilio Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la manifestazione in Riviera a difesa del nosocomio sambenedettese.

Una protesta e discesa nelle strade indetta dal Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”. Un buon numero di persone si è radunato, con diverso anticipo, nel parcheggio dell’ospedale di San Benedetto. Presenti i comitati di quartiere, i sindaci di San Benedetto e Monteprandone, Pasqualino Piunti e Sergio Loggi e altri esponenti politici locali di vario “colore”. Ma cittadini e istituzioni anche dai comuni limitrofi di San Benedetto, anche da Martinsicuro. Manifestazione sicuro molto partecipata e sentita. Tanti gli striscioni, alla testa del corteo: “165 mila abitanti senza ospedale???”.

Qui la diretta Fb

Il programma: si parte alle 16 sull’Albula, in zona parcheggio ospedale, e poi il corteo imboccherà viale Gino Moretti, poi via Curzi, viale Secondo Moretti per concludere la manifestazione in Piazza Giorgini.

Il corteo (tra cori, striscioni e fischietti) ha raggiunto la piazza, in pieno centro a San Benedetto, e il presidente del Comitato, Nicola Baiocchi sta tenendo un discorso alla folla presente (n.d.r. a breve il video).

Immagini e filmati “live” dalla manifestazione

