SANT’ELPIDIO A MARE – I carabinieri della Stazione di Sant’Elpidio a Mare, in questi giorni, hanno eseguito un’ordine di carcerazione.

Nei guai un 37enne italiano del luogo, condannato in via definitiva per rapina e lesioni personali aggravate ad una pena di tre anni e 7 mesi.

I militari hanno portato l’uomo in carcere a Fermo.

