L’appuntamento è lunedì 21 ottobre alle ore 16 presso la Sala Conferenze Adriatic Techno Park, in via Pasubio 77

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si vola a Dubai, verso l’Expo 2020.

Manca un anno alla prossima esposizione universale e, per l’occasione, è stato organizzato un incontro per parlare di opportunità ed esperienze per le imprese nei mercati arabi.

L’appuntamento è lunedì 21 ottobre alle ore 16 presso la Sala Conferenze Adriatic Techno Park, in via Pasubio 77 a Porto d’Ascoli. A portare i saluti istituzionali sarà Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio Marche.

A seguire, interverranno Filippo Maria Invitti, commercialista con sede a Roma e Dubai, gli imprenditori Sigismondo Capriotti e Marco Gatti, soci del consorzio piceno Art for Job e il commercialista Giuliano Bartolomei, presidente della Fideas srl.

A tutti i partecipanti sarà rilasciata una guida all’internazionalizzazione. Per info e prenotazioni: 351 8920860 o scrivere all’indirizzo email fideas@fideas.it (oggetto: Dubai Expo 2020).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.