COLONNELLA – Una giornata di sport, natura e buon vino.

Si svolgerà la prossima domenica 27 ottobre, presso l’Azienda Agricola “Biagi” sita in Colonnella, Contrada Civita n. 93, nei pressi del Centro Commerciale, la terza edizione della «Corsa e Passeggiata tra i Filari della Vigna», manifestazione promossa e realizzata dal Festival dei due Parchi, in collaborazione con la Polisportiva AntropoSport, l’A.S.D. Gruppo Sportivo Martinsicuro, l’AntopoService Sas e la Cantina BIAGI e patrocinata dai Comuni di Ascoli Piceno e di Fermo.

Lungo un percorso immerso interamente nei vigneti delle colline Abruzzesi, affacciati sul mare e avvolti dall’inebriante profumo del mosto in tempo di vendemmia, corridori e passeggiatori, grandi e piccini di tutte le età, potranno, oltre che godere di una giornata di sport/svago all’aria aperta, vivere in prima persona l’esperienza della vendemmia con la raccolta dell’uva direttamente dai filari.

Sì inizierà alle ore 9 con la “Maratonina piccina piccina picciò” per bambini e ragazzi dai 2 agli 11 anni che saranno impegnati in brevi percorsi ludico-motori di differente lunghezza e complessità in relazione all’età.

Dalle 9.45, per gli stessi bambini e ragazzi, e per tutti gli adulti, prenderanno, poi, il

via “L’Ecopasseggiata“, su percorsi, a scelta, da 2 e da 4 km, e la corsa/trail su percorso di 16 km dedicata a corridori regolarmente in possesso di certificato medico sportivo agonistico per l’atletica leggera.

Oltre ai premi per i primi classificati della gara competitiva, saranno previsti premi ad

estrazione tra i tutti i partecipanti sia alla Corsa che alla Camminata.

Al termine della manifestazione, nel corso del ristoro finale, sarà, poi, possibile degustare i vini della Cantina Biagi e brindare insieme al Festival dei due Parchi, sorseggiando nettare di vino “che sa di buono”, all’annata che sta per volgere al termine (e a quelle che verranno): un’«ottima annata», ricca di gioia, di emozioni, di speranza e di rinascita, in cammino lungo i sentieri dell’ «essere» e dell‘amore per la Vita e per la Bellezza.

Per informazioni e iscrizioni: 0736.250818, www.festivaldeidueparchi.it

