Scontro fra auto, un mezzo non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Impatto fra vetture nel pomeriggio del 18 ottobre in Riviera.

Sulla Statale 16, a San Benedetto, incidente fra due auto. Una donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Per fortuna non avrebbe riportato conseguenze gravi.

L’altro mezzo non si sarebbe fermato a prestare soccorso, la Polizia Municipale sta compiendo degli accertamenti a riguardo.

