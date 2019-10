SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In arrivo un aiuto per l’acquisto dei libri scolastici.

Sulla base delle scadenze imposte dalla Regione Marche che assegna i fondi ai Comuni, quello di San Benedetto del Tronto ha fissato a lunedì 18 novembre il termine ultimo per presentare le domande di accesso al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.

Possono richiedere il contributo il genitore dello studente o chi rappresenta il minore (o lo studente stesso, se maggiorenne) residente anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto che frequenta scuole secondarie di 1° grado (ex media inferiore) o di 2° grado (ex media superiore), anche ubicate in altri Comuni. L’Isee della famiglia a cui appartiene lo studente non deve essere superiore ad 10.632,94 euro.

La domanda va redatta utilizzando esclusivamente il modello prestampato che può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune www.comunesbt.it alla voce “Altri avvisi pubblici” oppure ritirato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o al Servizio Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano, del Municipio di Viale De Gasperi, e deve essere protocollata, si ripete, entro il 18 novembre.

Alla domanda vanno allegati la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche (Isee) in corso di validità e la documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri (fatture, scontrini), pena l’esclusione dal beneficio.

