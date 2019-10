MONTEGRANARO – Pensava di farla franca e invece è andata male.

I Carabinieri di Montegranaro in questi giorni hanno eseguito l’arresto di un 45enne di origini siciliane essendo condannato in via definitiva alla reclusione di quattro mesi dalla Corte di Appello di Ancona per il reato di truffa.

L’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

