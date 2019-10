Il mister analizza i veneti e parla del momento super dei suoi: “Quando anche gli architetti corrono come gli operai lotti alla pari con tutti”. Troppo entusiasmo è un rischio? “I giocatori gestiscono da soli questo aspetto, sono esperti, io nello spogliatoio non ci entro. Raccichini? Ha un buon piede, bello far giocare i giovani: come in Ururguay”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb si prepara alla sifda di sabato sera contro la Virtus Verona: gara da prendere con le molle vista l’indisponibilità del portiere titolare Santurro, squalificato, e per il valore dei veneti, squadra capace finora di viaggiare fino all’8^ posizione.

“Hanno vinto partite molto importanti loro, è una partita difficile anche sulla carta” dice Paolo Montero della Virtus Verona alla vigilia della gara incontrando la stampa. “Sono molto bravi nei calci da fermo” prosegue il mister “se vogliamo essere una squadra importante e lottare per il massimo risultato queste partite dobbiamo vincerle”.

“Vincendo si prepara tutto meglio” commenta Montero riferendosi alle tre partite “terribili” contro Padova, Reggiana e Vicenza che aspettano i rossoblu dopo la gara contro i veneti al Riviera. Al post di Santurro ci sarà Raccichini, non cambia nulla per Montero: “Ha un buon piede, il gioco partirà da dietro come sempre. Non dobbiamo avere paura di far giocare un giovane, in Uruguay tutte le squadre sono giovani, d’altronde le società devono vendere in fretta”.

Troppo entusiasmo può far male alla Samb? “I giocatori più esperti dovranno gestire certe cose, io nello spogliatoio non entro, non intervengo” risponde Montero che non si mostra sorpreso dei risultati della sua squadra: “Abbiamo degli obiettivi e il lavoro ci ha portato qui: ognuno ha i suoi ruoli, abbiamo architetti e operai, va bene quando anche gli architetti corrono e lavorano come gli altri. Quando si gioca così lottiamo alla pari con tutti”.

