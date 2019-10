SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incontro serale per commentare la sentenza del Tar che ha concesso la sospensiva al bando per il project financing alla Piscina Comunale Gregori: così alcuni componenti del Comitato No Project hanno deciso di trascorrere la serata di giovedì 17 ottobre al Gran Caffè Soriano per commentare le ultime vicende che li hanno visti protagonisti.

A tal proposito abbiamo intervistato due dei componenti del comitato, l’avvocato Ermanno Consorti e il rappresentante della Cogese (una delle due società sportive ricorrenti, l’altra è il Pool Nuoto) Fabio Eleuteri.

Di seguito gli articoli di giornata sul tema: la sentenza del Tar e la replica degli assessori sambenedettesi Pierluigi Tassotti e Andrea Assenti.

