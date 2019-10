Lavori affidati alla ditta Giobbi Srl di Monsampolo per 2.500 euro più Iva al 10%

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un intervento di 2.500 euro più Iva al 10%, affidato alla ditta Giobbi Srl di Monsampolo, per lavori di sistemazione della Viabilità Est ed Ovest, per creare un collegamento tra il parcheggio esistente e via Marchegiani oltre una rampa di collegamento tra le piste ciclabili di San Benedetto e Grottammare.

Lo ha deciso l’Amministrazione Piunti nell’ambito dei lavori di sistemazione della viabilità est ed ovest nell’area Ballarin.

