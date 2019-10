A cura di Antonio Di Salvatore

Annunci di lavoro e non solo, a cura dell’Informagiovani in rete. Gli annunci dei comuni di Grottammare e Cupra Marittima sono aggiornati a martedì 15 ottobre 2019.

Servizio Civile Universale con Ama Aquilone Approvati i progetti per il Servizio Civile Universale promossi dal CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, ente accreditato di prima classe presso l’Ufficio nazionale del servizio civile, con cui la Cooperativa Ama Aquilone ospiterà in totale 7 volontari, ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni. Le domande di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre il 17 ottobre 2019 alle ore 14.00 . Per informazioni visita il sito www.ama.coop. Luogo Castel di Lama (AP), Per info Carla Capriotti 3285591192 (dal lunedì al venerdì ore 14.00 -17.00) Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Servizio Civile con Capitani Coraggiosi La cooperativa sociale Capitani Coraggiosi di San Benedetto del Tronto è alla ricerca di 6 ragazzi/e tra 18 e 28 anni da impiegare in un progetto di servizio civile volontario; gli interessati possono presentare la domanda entro il 17 ottobre 2019. Maggiori informazioni sono reperibili su icapitanicoraggiosi.blogspot.com. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); 3284911373 Capitani Coraggiosi

Artigianato, Collaboratore/collaboratrice Per parrucchieria. Contratto di lavoro part time. Requisiti: esperienza nella mansione. Luogo: Castel di Lama (AP) [ama.lavoro@ama.coop]; info 0735/592530

Artigianato, Autista Per trasporti alimentari. Requisiti: esperienza nella mansione, patente di guida E. [fausto.aureli70@gmail.com](mailto:fausto.aureli70@gmail.com); 3351794660; Luogo: Monteprandone (AP)

Artigianato, Estetista Per centro estetico. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno, tutto l’anno. Requisiti: esperienza (minimo 1 anno) nella mansione, disponibilità immediata. Luogo Grottammare (AP) 0735/595590

Commercio, Banconista Requisiti: età minima 40 anni, esperienza nella mansione. Luogo: Grottammare (AP) [trecentogradi@yahoo.com](mailto:trecentogradi@yahoo.com); Lupi e Innocenzi

Commercio, Aiuto pizzaiolo/a Requisiti: esperienza nella mansione, serietà, dinamismo, capacità di lavorare in squadra. Luogo: Cupra Marittima (AP) 0735/779204 Morrison’s Pub

Commercio, Personale di sala Requisiti: saper comunicare bene con i clienti e con tutto lo staff mantenendo gli standard di ordine e pulizia dei locali. Luogo: Cupra Marittima (AP) 0735/779204 Morrison’s Pub

Artigianato, Gommista Requisiti: esperienza anche minima nella mansione (convergenza, pressione, equilibratura, vibrazione ecc.), utilizzo dei ponti, dei macchinari e gli strumenti per la sostituzione/controllo delle gomme. Luogo Spinetoli (AP) [davide@cariligomme.it](mailto:davide@cariligomme.it); 3283664629

Commercio, Cameriere/a di sala

Per ristorante. Impegno per il fine settimana. Requisiti: esperienza anche minima nella mansione. Luogo: Martinsicuro (TE) per informazioni: liberatimila@gmail.com; 3480315036, La Lampara srl

Commercio, Barista Requisiti: esperienza (minimo 3 anni) nella mansione, professionalità, buona relazione con i clienti. Per informazioni: mazzocchijohnny@gmail.com; 3204721281 Pasticceria Da Franco Luogo, Tortoreto (TE)

Commercio, Aiuto cucina Per ristorante pizzeria. Requisiti: età 18 – 30 anni, esperienza anche minima nella mansione, disponibilità immediata. Luogo: San Nicolò a Tordino (TE) boriscentinaro@yahoo.com Fuoko Ristorante Pizzeria

Industria, Tecnico elettrico/elettronico Per azienda del settore agroalimentare. Orario di lavoro a tempo pieno su 3 turni. Requisiti: diploma di maturità ad indirizzo tecnico (IPSIA, ITI), esperienza anche minima nell’impiantistica elettrica industriale, disponibilità a lavorare su turni anche notturni. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) https://www.adecco.it/sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it]. (mailto:sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it); 0735/757358 Adecco Italia spa San Benedetto del Tronto

Artigianato pubblicato il 14/10/2019 Carrozziere per auto Per concessionaria. Orario di lavoro a tempo pieno. Requisiti: esperienza nella mansione, autonomia nel lavoro. Luogo: Grottammare (AP) https://www.adecco.it/ [sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it](mailto:sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it); 0735/757358 Adecco Italia spa San Benedetto del Tronto Artigianato pubblicato il 14/10/2019 Gommista Per azienda del settore automotive. Requisiti: esperienza nel cambio gomme, convergenza e equilibratura, conoscenza anche minima della parte meccanica. Luogo: Ascoli Piceno [sanbenedetto@orienta.net](mailto:sanbenedetto@orienta.net); 0735/452001 Orienta SPA di San Benedetto del Tronto

Servizi, Crescere in Digitale Formazione e tirocini. La prima parte del progetto consiste in un corso di oltre 50 ore di lezione al termine del quale è previsto un test, entrambi completamente online. Dopo il test online, i giovani idonei selezionati saranno convocati ad un’attività laboratoriale di formazione e orientamento, potranno accedere ai tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi con rimborso di 500 euro al mese. Requisiti: iscrizione a Garanzia Giovani. Per iscrizioni e informazioni al sito internet. Luogo Italia [https://www.crescereindigitale.it/](https://www.crescereindigitale.it/) [info@crescereindigitale.it](mailto:info@crescereindigitale.it); ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

CORSI,

Servizi, Laboratorio Fumetto base 1° edizione 2019 Il laboratorio si pone l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per l’approccio all’attività di fumettista ed è rivolto ad un numero massimo di 10 persone. Il laboratorio è della durata di 30 ore (i martedì dalle 15.00 alle 18.00 per un totale di 10 incontri) a partire dal 5 novembre 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato fac-simile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre il 24 ottobre 2019. Scarica qui il modulo per accedere al laboratorio. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) http://formazione.ama.coop ama.lavoro@ama.coop 0735/592530 Ama Aquilone Coop. Soc. Servizi pubblicato il 11/10/2019 Corso di Inglese (Learn and play) Promosso dal Centro Culturale La Mongolfiera e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Rivolto agli allievi della Scuola Secondaria (10 -14 anni). Le lezioni si svolgono due giorni a settimana (per un totale di 16 ore). Per un massimo di 10 posti. Iscrizioni entro il 19 ottobre 2019. Sede del corso: Casa dei Compiti San Benedetto del Tronto via Timavo 1 – San Benedetto del Tronto (AP). Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) [info@cclamongolfiera.it](mailto:info@cclamongolfiera.it). Per info Paola 3343658780 Centro Culturale La Mongolfiera

Servizi, Corso di Musica (Arcobaleno di suoni)

Promosso dal Centro Culturale La Mongolfiera e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Rivolto agli allievi della Scuola Primaria (6 – 10 anni). Per un massimo di 6 posti. Le lezioni si svolgono un giorno a settimana (per un totale di 16 ore). Iscrizioni entro il 19 ottobre 2019. Sede del corso: Cupra Marittima (AP). Luogo: Cupra Marittima (AP) [info@cclamongolfiera.it](mailto:info@cclamongolfiera.it); Per info Guido 3463458975 Centro Culturale La Mongolfiera

Servizi, Corso di Attività motorie (Psicomotricità) Promosso dal Centro Culturale La Mongolfiera e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Rivolto agli allievi della Scuola Primaria (6 – 10 anni). Le lezioni si svolgono un giorno a settimana (per un totale di 16 ore). Iscrizioni entro il 19 ottobre 2019. Sede del corso: Palestra Polivalente Comunale Corso Vittorio Emanuele, 51 – Cupra Marittima (AP). Luogo: Cupra Marittima (AP) [info@cclamongolfiera.it](mailto:info@cclamongolfiera.it); Per info Maria Paola 3283022542 Centro Culturale La Mongolfiera

Servizi, Laboratorio base di Parrucchieria 1° edizione 2019 Il laboratorio si pone l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per l’approccio all’attività di parrucchieria. (Lavaggio, Colore, Piega base). Il laboratorio è rivolto ad un numero massimo di 6 persone. Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana. Il laboratorio della durata di 28 ore (i lunedì dalle 9.00 alle 13.00 per un totale di 7 incontri) a partire dal 28 ottobre 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato facsimile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su [http://formazione.ama.coop](http://formazione.ama.coop/); [ama.lavoro@ama.coop](mailto:ama.lavoro@ama.coop); 0735/592530 Ama Aquilone Coop. Soc. Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre il 23 ottobre 2019. Scarica qui il modulo per accedere al laboratorio Luogo: Castel di Lama (AP)

Servizi, Corsi presso U.T.E.S. Corsi di arte e cultura, musica, attività motorie, manualità, informatica, lingue straniere, pianeta goloso (Enogastronomia, pasticceria, cucina di pesce). Per informazione su orari, costi ed iscrizioni al sito internet e/o presso la sede U.T.E.S. Viale De Gasperi, 139 – San benedetto del Tronto (AP). Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) [segreteriautes@gmail.com](mailto:segreteriautes@gmail.com) 0735/781465 U.T.E.S .di San Benedetto del Tronto

Servizi, Corso di formazione per Tecnico manutenzione impianti industriali Il corso ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati nella manutenzione degli impianti industriali attraverso l’impiego delle più moderne metodologie e tecnologiche. Il corso è completamente gratuito ed ha una durata di 300 ore, al temine verrà rilasciato un attestato di specializzazione

di II° livello. Il corso è rivolto a 15 allievi di età superiore ai 18 anni, disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nella Regione Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore o laurea per il settore in cui si innesta la specializzazione, attestato di qualifica professionale I° livello o II° livello e con esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi (documentata) nel settore in cui si innesta la specializzazione, esperienza lavorativa di almeno 3 anni (documentata) nel settore in cui si innesta la specializzazione. Scadenza presentazione delle domande: 16 ottobre 2019. Per informazioni e modalità di iscrizione consulta il sito internet. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) [s.troli@ontheroadonlus.it](mailto:s.troli@ontheroadonlus.it); 0861/796666 On The Road

Servizi, Corsi di formazione gratuiti con i voucher. L’associazione On The Road organizza corsi per: operatore sociale, operatore dei servizi territoriali, operatore dei servizi informativi e di orientamento. I corsi sono gratuiti e hanno una durata di 100 ore, al temine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Requisiti: possesso dello stato di disoccupazione /inoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, residenti nella Regione Marche, assolvimento dell’obbligo scolastico. Per avere maggiori informazioni e scoprire come ottenere il voucher e frequentare gratuitamente i corsi, consulta il sito internet. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) [s.troli@ontheroadonlus.it](mailto:s.troli@ontheroadonlus.it); 0861/796666 On The Road.

