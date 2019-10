SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un viaggio interiore alla scoperta di se stessi. Si terrà mercoledì 23 ottobre, con inizio alle 17.15, in sala consiliare un nuovo appuntamento di “Psiche in Comune”, il ciclo di conferenze con cadenza mensile proposte dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto per offrire alla cittadinanza occasioni formative per conoscere il mondo interiore, le dinamiche che governano la relazione con se stessi e con gli altri ed impediscono l’armonia.

Quest’incontro avrà come titolo “Hikikomori, depressione e ritiro sociale: miti e verità”. Relatrice sarà la psicoterapeuta Maria Cristina Urizar, psicologa e psicoterapeuta che colloquierà con l’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi.

”Hikikomori” è un termine giapponese che indica il fenomeno sociale e le persone, soprattutto giovani, che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Un tema dunque di grandissima attualità e di interesse per le famiglie. Tutti sono invitati a partecipare.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.