SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con l’arte in Riviera.

Due saranno i momenti inaugurali per la grande mostra del pittore palermitano Ignazio Schifano che apre i battenti alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto questo weekend. La mostra, dal titolo “L’altro Schifano: l’azzardo pittorico di Ignazio Schifano”, avrà un’anteprima sabato pomeriggio, 19 ottobre, alle 17.30, mentre il vernissage si terrà domenica mattina, 20 ottobre, alle ore 11.

Queste due occasioni sono state concepite dal curatore, Anthony Molino, per favorire la possibilità di incontrare da vicino un artista dalla singolare forza espressiva, che arriva a San Benedetto sulla scia di due mostre nazionali di rilievo: questa estate Schifano è stato ospite, difatti, della Galleria Soleri di Rimini, mentre l’evento di San Benedetto è addirittura in contemporanea con una mostra di Schifano presso la nota e influente galleria milanese Isorropia.

Tutta l’opera di Schifano, scrive Molino, “articola, seppur in modo variegato, l’esperienza della sua sicilitudine. Il suo percorso muove da una figurazione centrata per molti anni attorno ad immagini iconiche della sua terra (come il carillon, la giostra, il mare e la dimensione isolana del proprio vissuto) per arrivare ad un irrequieto e vorticoso uso del colore, attraverso il quale Schifano spinge la sua ricerca non soltanto verso l’astrazione ma in direzione di una contemporanea universalità che trascende la terra delle sue origini.”

Questa mostra di San Benedetto vuole evidenziare i punti salienti di questo percorso, per tratteggiare il profilo di uno dei più estrosi e innovativi pittori italiani contemporanei, il cui cognome – assieme al precoce talento – richiamano alla mente uno dei più grandi pittori del secolo scorso, l’omonimo Mario. “L’altro Schifano: l’azzardo pittorico di Ignazio Schifano” sarà aperta al pubblico da sabato 19 ottobre fino a mercoledì 6 novembre alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto.

