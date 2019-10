SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Torna la musica dal vivo venerdì 18 ottobre all’Edelweiss. L’Associazione culturale “Prima Persona Plurale” organizza il concerto di Pippo Sowlo, uno degli artisti più quotati della prestigiosa etichetta Bomba Dischi.

Pippo Sowlo è un artista fuori dagli schemi, non si può racchiudere in un genere, demolisce il “politicamente corretto” unendo satira e musica. L’after show vedrà l’esibizione di Borghetta Stile con un dj set dance anni ’90 che in questi anni ha conquistato la città di Roma. L’ingresso è gratuito

