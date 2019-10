Si legge nella sospensiva: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti e per l’effetto sospende la delibera 1017 del 6 agosto 2019 del Comune di San Benedetto del Tronto e il relativo bando di gara”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una notizia attesa e che potrebbe cambiare la situazione rispetto al Project Financing sulla Piscina Comunale Gregori, progetto che ha originato tante polemiche in città con le società di nuoto Cogese e Pool che hanno presentato ricorso al Tar.

Di seguito la sospensiva del Tar: Sospensiva Tar Piscina.

Qui il passaggio in cui si accoglie il ricorso presentato dalla società sportiva Cogese.

Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti, in considerazione della fissazione per il 6 maggio 2020 dell’udienza di discussione relativa agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, già oggetto della sentenza parziale n. 523 del 2018, anche in considerazione del fatto che la verificazione disposta, da ultimo, con ordinanza n. 588 del 2019 risulta in corso di svolgimento;

Ritenuto, allo stato, di fissare per la discussione dei presenti motivi aggiunti la citata pubblica udienza del 6 maggio 2020.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti e per l’effetto sospende la delibera 1017 del 6 agosto 2019 del Comune di San Benedetto del Tronto e il relativo bando di gara.

