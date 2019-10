Il consigliere comunale di opposizione ha avviato una raccolta firme on line per chiedere che il sistema automatico, posto in tre zone della città, venga utilizzato diversamente

GROTTAMMARE – Una raccolta firme da parte di alcuni cittadini grottammaresi, sponsorizzata dal consigliere comunale di opposizione Lorenzo Vesperini, contro il sistema Photored, posto”ai semafori di via Alighieri, sulla Valtesino e in via Laureati”.

Qui il testo di Vesperini, qui il link alla pagina.

Migliaia di Automobilisti Grottammaresi, si sono visti recapitare a casa sanzioni per essere passati con il rosso e moltissimi di loro hanno fin da subito nutrito dubbi sulla regolarità delle multe ricevute. Viene spontaneo chiedere se siamo un popolo di indisciplinati, non rispettosi del codice della strada, oppure se lo strumento per rilevare i trasgressori sia utilizzato impropriamente.

L’istallazione dei Photored imposta dal gruppo politico Solidarietà e Partecipazione non è mai stata mostrata in campagna elettorale nel programma 2018-2023, Che nelle diverse riunioni con i quartieri mai è stato spiegato il funzionamento ai cittadini , evidenziando che il solo interesse messo in atto è quello di multare migliaia di famiglie per incassare soldi.

Se sei d’accordo che i Photored servono a far cassa, firma anche tu questa petizione.

