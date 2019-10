GROTTAMMARE – Tornano i giovedì dell’Associazione Blow Up. Il 17 ottobre, alle ore 21.15, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni al Paese alto di Grottammare proiezione del film Stand by me tratto dal racconto Il corpo di Stephen King. Il passaggio dall’età dell innocenza a quello della consapevolezza di quattro ragazzi che in una estate si trovano di fronte ad una decisione importante. Film apprezzato e molto coinvolgente.



Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.