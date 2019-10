Costo 14 euro, gli under 13 non pagano. La prevendita finisce alle 19 del 22 ottobre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte oggi la prevendita per Padova-Samb, il turno infrasettimanale del 23 ottobre, ore 20 e 45, allo stadio Euganeo. La prevednita è attiva fino a martedì 22 ottobre alle 19, costo 14 euro più prevendita. C’è posto per 2000 persone.

Per gli Under 13 l’ingresso sarà omaggio facendo richiesta via mail all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it e allegando foto del biglietto del genitore/accompagnatore.

