SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Formarsi per non fermarsi” è questo il claim dell’evento (16 novembre al centro Congressi Salinello a Tortoreto), che punta su un palinsesto formativo con professionalità di spicco nel panorama italiano, con interventi formativi rivolti al settore travel. Gli interventi della mattina si svolgeranno nella main hall, mentre il pomeriggio il programma sarà diviso in due sale tematiche: una riservata agli Hotel, l’altra riservata a campeggi e villaggi.

All’interno di ogni sala i relatori dedicheranno i propri interventi ad argomenti specifici per ogni tema. Si parlerà dei trend del turismo 2020, di innovazione, di reviews, di food cost, di formazione del personale e di molto altro ed avremo esperti di Qualitando, Booking Expert, Besafe Rate e molti altri. Speciali focus saranno dedicati ad esempi pratici su come risolvere situazioni specifiche riguardanti problematiche comuni ad hotel, villaggi e campeggi.

Otto ore di formazione, informazione, incontro, al termine delle quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione e sarà possibile prenotare una consulenza gratuita personalizzata da parte degli esperti di Bit Lounge e Brery School.

Per riservare il tuo posto http://holiday-lab.it/iscriviti

Per informazioni sull’evento http://www.holiday-lab.it/

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.