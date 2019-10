“Per me è come allenare il Real Madrid” sono state le prime parole a caldo di Eziolino. VIDEO: E’ subito show al primo allenamento

AVELLINO – L’ex allenatore della Samb Ezio Capuano è il nuovo allenatore dell’Avellino, Serie C girone C. Il mister campano subentra a Giovanni Ignoffo, esonerato nelle scorse ore.

