SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra riqualificazione a San Benedetto nei prossimi giorni.

Per interventi di verifica sul sottopasso di via Voltattorni da parte di Rete Ferroviaria Italiana, sarà istituita la chiusura alternata delle due canne del sottopasso, in base allo stato di avanzamento dei lavori, per la giornata di mercoledì 23 ottobre.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.