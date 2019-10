"Scienziati nel Pallone". Si parla di Samb "a lungo termine" SCIENZIATI NEL PALLONE: Maroni e Bergamaschi sulla possibilità di un progetto Samb a lungo termine Gepostet von Riviera Oggi am Dienstag, 15. Oktober 2019

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una puntata, la terza stagionale di “Scienziati nel Pallone“, che sta facendo molto discutere non tanto per il buon momento della Samb, sul quale tutti gli ospiti della diretta mandata on line da Riviera Oggi lunedì 14 ottobre alla Teng Arredamenti hanno concordato, quanto per gli aspetti connessi con lo stadio Riviera delle Palme.

Opinioni differenti a confronto senza peli sulla lingua, come si conviene storicamente all’animo verace sambenedettese. Protagonisti da una parte il tifoso rossoblu Adriano Maroni, dall’altro il giornalista de Il Resto del Carlino Pasquale Bergamaschi; tra di loro, in posizioni intermedie, l’ex rossoblu Cristano Troli e l’opinionista e tattico Walter Del Gatto.

Rivedi qui la puntata integrale.

