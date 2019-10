SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riqualificazione in Riviera e cambi temporanei alla viabilità.

Per lavori da eseguire sulla rete idrica da parte della Ciip, la Polizia Municipale ha disposto la chisura al traffico di via Conquiste, nel tratto compreso tra via Fileni e via 27 Novembre, per la giornata di lunedì 21 ottobre.

Anche le linee di trasporto pubblico subiranno deviazioni.

