PORTO SAN GIORGIO – Scontro nella mattinata del 16 ottobre, nel Fermano, in autostrada.

Un tamponamento fra mezzi tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio intorno alle 10. Sul posto i mezzi di soccorso e personale di Autostrade per l’Italia con la Polizia Autostradale.

Disagi e rallentamenti in quel tratto con, attualmente (sono le 11.22 mentre scriviamo) quattro chilometri di coda. In più un chilometro di coda tra Porto San Giorgio e Grottammare a causa di lavori in corso sulla stessa carreggiata.

Agli automobilisti provenienti da nord e diretti verso sud si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio, di percorrere la Statale 16 Adriatica verso sud e rientrare in autostrada verso Pescara.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.