MONTEPRANDONE – Lavoro per i pompieri alle prime ore del 16 ottobre.

Auto in fiamme a Centobuchi, nella notte, in via della Liberazione.

Il rogo ha coinvolto anche un paio di mezzi parcheggiati vicino alla vettura interessata dall’incendio.

È accaduto intorno alle 3, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Da chiarire le cause del focolaio, sul posto anche le Forze dell’Ordine.

