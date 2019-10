SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella foto della partita giocata dalla nazionale italiana di rugby allo stadio Riviera delle Palme è stata donata al presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, come segno di ringraziamento per il patrocino e il contributo concesso all’evento ‘Rugby festival Riviera delle Palme’, che si è svolto dal 12 al 17 agosto a San Benedetto del Tronto. La Riviera delle Palme ha infatti ospitato il 17 agosto scorso l’unica tappa italiana del test match Italia-Russia prima dei mondiali in Giappone, svolti nei giorni scorsi, ed ha organizzato una serie di manifestazioni collaterali all’appuntamento sportivo.

“Un’immagine bellissima che rappresenta la vicinanza della Regione ad eventi sportivi e allo sport, in ogni sua dimensione e a tutti i livelli – ha detto Ceriscioli – Il rugby, in particolare, racchiude in sé il significato del gioco di squadra dove ognuno porta il proprio contributo con tanto impegno per arrivare al risultato”.

“Il rugby è uno sport che nelle Marche sta divenendo realtà forte e cresce in maniera incredibile – ha detto il consigliere Fabio Urbinati che ha preso parte all’incontro tenuto questa mattina nella sede regionale a margine del Consiglio. Urbinati ha ricordato con soddisfazione che sono giunti i ringraziamenti ufficiali alla Regione anche da parte della Federazione Italiana Rugby – Il test match prima dei mondiali del Giappone è stato l’evento dell’anno di notevole rilevanza non solo per la città ma per tutto il territorio regionale”.

A consegnare il dono è stato Edoardo Spinozzi, presidente dell’ Unione Rugby San Benedetto, che ha vivamente ringraziato la Regione per il sostegno concreto all’evento di grande livello e di notevole attrattiva turistica.

