Eredità di uno stabilimento dismesso, i pilastri sono stati tempo fa anche teatro di un infortunio per un appassionato di kite-surf. Finora non è stato facile ottenere il ripristino dei luoghi perché pendeva una procedura concorsuale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo anni sono stati finalmente smantellati i piloni del tratto di spiaggia in zona Sentina con un’operazione andata in scena stamane.

I pilastri in cemento erano eredità di uno stabilimento balneare dismesso e il luogo è stato teatro, qualche tempo, di un incidente che ha visto un appassionato di kite-surf infortunarsi proprio in quel tratto. L’amministrazione ha parlato mesi fa dell’avvio della procedura per eliminare quei blocchi di cemento con gli uffici che avevano già individuato da tempo proprietari.

Sul terreno, però, che è una spiaggia privata, pendeva una procedura concorsuale che non ha reso facile ottenere il ripristino dei luoghi da parte dei proprietari fino a questo momento.

