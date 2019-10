SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ai Campionati del Mondo giovanili di Padel in programma in questi giorni in Spagna – a Castellon, dal 14 al 20 ottobre – debutterà per la prima volta la nazionale femminile. In squadra, per la categoria under 18, anche la sambenedettese Alice Timi, allenata dal maestro Pier Carlo Cocciò del Ct Maggioni.

Organizzati dalla Fip (Federazione Internazionale di Padel), i Campionati del mondo giovanili di Padel sono ormai giunti alla dodicesima edizione. In palio 8 titoli mondiali (4 maschili e 4 femminili): l’open under 14, l’open under 16, l’open under 18 e quello a squadre. I sei titoli open saranno assegnati con partite a eliminazione diretta; peri due titoli a squadre previsti, invece, gironi e poi match a eliminazione diretta.

“Ho grande in fiducia in questo gruppo che lavora bene – dichiara a FederTennis.it il coach italo-argentino Marcelo Capitani – e continua a crescere come tutto il movimento italiano. Al di là dell’aspetto competitivo, i mondiali rappresentano un importante momento di arricchimento per tutti i giovani protagonisti che hanno modo di confrontarsi con i propri coetanei provenienti da tutto il mondo”.

