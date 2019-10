Il Maestro, che si è esibito su palcoscenici di caratura mondiale, vi ammalierà con i suoi virtuosismi in una serata imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Seguirà degustazione dei vini pregiati della Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone

ALTIDONA – Appuntamento culturale.

Venerdì 18 ottobre alle ore 21,15 presso la Sala Colonna dell’Accademia Malibran di Altidona, in provincia di Fermo, per la Rassegna Concerti Oro, sarà la volta del grande Chitarrista Andrea De Vitis.

E’ considerato a livello mondiale uno dei più interessanti chitarristi della sua generazione. La sua intensa attività concertistica lo ha portato ad esibirsi come solista in prestigiose sale da concerto in tutto il mondo, collaborando anche con importanti orchestre. De Vitis, in occasione del concerto, presenterà il suo CD “Tansman complete music for solo guitar” (Naxos) inoltre il programma prevede musiche di Villa-Lobos, Gilardino e Bach.

Nei giorni a seguire, il Maestro terrà anche una master class di chitarra presso l’Accademia.

Al termine del Concerto, come sempre, seguirà un brindisi con i pregiati vini della Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone.

Il costo del biglietto di ingresso è di euro 10. Posti limitati.

