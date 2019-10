SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’arte marchigiana diventa protagonista a livello internazionale.

Il maceratese Paolo Rinaldi, graphic designer che da qualche anno affianca e cura l’immagine dei progetti di mostra dell’Associazione culturale Verticale D’Arte (suo già il concept sia di “Abbronzatissima. Glamour e arte all’ombra delle palme” che di “Cracking Art. Arte Rigenerante”) è stato selezionato tra 25 prodotti grafici per “Italian Design” un’esposizione sulla produzione grafica contemporanea italiana al Taiwan Design Museum.

Aiap (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva), di cui Paolo Rinaldi è socio professionista senior, è stata invitata da Taiwan Design Center – Taiwan Design Museum a curare un focus sul visual design con una mostra sulla produzione grafica contemporanea italiana, organizzato nell’ambito di “Italian Design” un evento più ampio dedicato al design italiano, dall’8 ottobre 2019 al 10 febbraio 2020 presso il Taiwan Design Museum.

L’esposizione di 25 manifesti prodotti dai soci Aiap, selezionati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, è stata affiancata da una interessante mostra sull’evoluzione della grafica italiana, dai primi del Novecento ad oggi con progetti di Olivetti, Memphis, Fabrica, Tolietpaper, Studio Mut, Think Work Observe, Rorhof.

Una delle più autorevoli associazioni di design in Italia: “Aiap Italian Visual Design Association“, fondata nel 1945, è leader nel settore dei poster e della grafica. Questa volta, quasi 30 poster sono stati selezionati per la prima volta a Taiwan allo scopo di far apprezzare il design visivo contemporaneo dell’Italia. Sfruttando lo sviluppo e il valore estetico dell’industria del design locale, l’associazione ha conquistato una posizione di rilievo nel campo del design globale con una prospettiva acuta e approfondimenti di elevata qualità: ogni pezzo è la massima espressione del design artistico in questo momento.

Un importantissimo traguardo che porta l’immagine della mostra “Vedo Nudo. Arte tra seduzione e censura”, promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto, curata dal Professor Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli, e che ha animato l’estate sambenedettese in Palazzina Azzurra dal 6 luglio fino al 6 ottobre scorsi con più di 5 mila presenze, fuori dai confini nazionali.

