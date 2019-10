Il patron dopo lo storico 1-3 a Cesena: “Restiamo calmi e coi piedi per terra ma sarei stupido a non essere soddisfatto”

CESENA – Le parole del presidente dopo Cesena-Samb 3-1

Franco Fedeli: “Non era scontato venire a vincere qui. Ci siamo un po’ incartati dopo il secondo gol e il portiere nostro è stato un po’ ingenuo. Restiamo calmi e coi piedi per terra ma sarei stupido a non essere soddisfatto. Abbiamo un po’ sofferto nel secondo tempo, per fortuna il secondo gol ci ha messo tranquillità. Oggi mi sono piaciuti in tanti, mi è piaciuto molto Rocchi, ha corso, recuperati palloni: bravo. Stop Padova? Non mi è dispiaciuto”.

“Non mi aspettavo una Samb così autoritaria ma c’è da dire che il Cesena è giovane, alla fine i valori vengono fuori. Questa Samb mi piace, come mi piaceva quella del seocndo anno a San Benedetto, un po’ meno la Samb del terzo anno, molto poco quella del quarto”.

