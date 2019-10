GROTTAMMARE – Criminalità in azione alle prime ore del 13 ottobre in Riviera ma colpo non riuscito.

Ignoti hanno tentato un assalto ai danni delle Poste centrali in viale Etruria a Grottammare ma alla fine sono fuggiti a mani vuote danneggiado la porta d’ingresso presa a mazzate con qualche oggetto contudente.

Indagano sulla vicenda i carabinieri per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini della videosorveglianza.

