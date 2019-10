Lite prima in viale De Gasperi e poi all’ospedale. Vigilantes e infermieri a dividere i contendenti e i loro parenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave fatto accaduto in Riviera il 12 ottobre dove delle persone si sono rese protagoniste di una vicenda che non fa onore a nessuno.

Prima una banale lite in strada, a San Benedetto in viale De Gasperi sfociata in zuffa e poco dopo il bis al Pronto Soccorso con i parenti al seguito.

A dividere i contendenti infermieri e Vigilantes, non con qualche difficoltà e anche contusione, che hanno atteso le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di rito.

Non sono escluse possibili denunce ai danni dei “protagonisti”.

