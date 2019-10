Cesena-Samb, 9^ giornata del Girone B.

FORMAZIONI

Cesena (3-4-3) Agliardi; Maddaloni(1′ st Zerbin), Brignani, Sabato(24′ st Brunetti); Ciofi, Valencia(30′ st De Feudis), Franco, Giraudo; Borrello, Butic(30′ st Sarao), Zecca A disp. Valeri, Rosaia, De Fedusia, Pantaleoni, Sarao, Zerbin, Brunetti, Stefanelli, Capellini, Marson All.: Francesco Modesto

Samb (4-3-3/4-2-3-1) Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi(42′ st Biondi), Angiulli, Frediani(42′ st Frediani); Volpicelli(27′ st Orlando), Cernigoi, Di Massimo(12′ st Gelonese) A disp. Raccichini, Fusco, Buondi, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Piredda, Carillo, Orlando, Garofalo, Panaioli All.; Paolo Montero

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como, gli assistenti sono Marco Carrelli (Campobasso) e Mattia Polito (Lecce)

Note: temperatura gradevole attorno ai 20 gradi e campo in perfette condizioni. 10887 spettatori, 997 da San Benedetto.

Tabellino: 1-3

Marcatori: 24′ pt Rapisarda (S), 29′ pt Angiulli (S), 17′ st Borello (C), 33′ st Miceli (S)

Ammoniti: Brignani (C), Sabato (C), Montero (S), Volpicelli (S). Brunetti (C), Franco (C), Santurro (S)

Espulsi:

Angoli: 4-3

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Si sentono eccome i mille sambenedettesi sbarcati al Manuzzi: VIDEO

3′ Volpicelli protegge palla dal limite e cede ad Angiulli che prova il tiro da fuori: blocca Agliardi.

15′ Volpicelli prova il tiro, rimpallato. Palla a Di Massimo che va col destro: murato anche lui.

23′ Bel traversone di Volpicelli a cercare Di Massimo, palla dietro per Angiulli, tiro e angolo per la Samb.

24′ GOOOOOL DELLA SAMB! Angolo battuto corto dai rossoblu, palla a Di Massimo che crossa in emzzo dove Rapisarda appoggia e fa gol: 0-1! FOTO

29′ ANCORA UN GOOOOL DELLA SAMB! Altro angolo, sugli sviluppi palla dietro per Angiulli che la piazza alla sinistra di Agliardi. 2-0 Samb! FOTO

39′ Palla morbida di Rapisarda per Volpicelli, buca Giraudo e il numero 10 colpisce il palo ma c’era fuorigioco. C’è quasi solo la Samb in campo. Che partita!

41′ Montero si becca il terzo giallo di stagione per essere uscito dall’area tecnica.

45′ 1 minuto di recupero concesso da Colombo.

SECONDO TEMPO

1′ Subito fuori Maddaloni per Zerbin nel Cesena.

5′ Tiro di Butic da fuori: palo esterno!

7′ Spinge adesso il Cesena che prova a recuperare terreno. Punizione dalla trequarti utile per un cross ma niente di fatto per i padroni di casa.

10′ Parte in contropiede Di Massimo che si invola e cede a Cernigoi, controllo e sinistro a icrociare che finisce fuori di poco!

12′ Fuori Di Massimo per Gelonese nella Samb.

17′ Grande azione di Zerbin sulla sinistra, nessuno lo ferma, palla in mezzo per Borello che insacca col piattone. Il Cesena ha accorciato. 1-2

24′ Secondo cambio per il Cesena che tora fuori Sabato per Brunetti.

26′ Proprio Brunetti stende Volpicelli e si becca un giallo concedendo una punizione allettante per la Samb che la batterà dal lato destro dell’area: va proprio Volpicelli e palla alta.

27′ Fuori Volpicelli, autore di un’ottima gara, e dentro Orlando nella Samb.

30′ Giù Frediani che si guadagna un’altra punizione allettante per la Samb. Salgono el torri mentre il Cesena fa entrare De Feudis e Sarao.

31′ Palla dentro di Gemignani sugli sviluppi della punizione: Cernigoi gira e la palla, deviata in angolo, sfiora il palo!

33′ GOOOOOOL DELLA SAMB: Sugli sviluppi del corner svetta Miceli che la mette sotto al sette! 3 a 1 per la Samb! FOTO

35′ Adesso traversa clamorosa colpita dal Cesena sugli sviluppi di una punizione. Che partita! In questo secondo tempo i padroni di casa hanno macinato più gioco ma i rossoblu si stanno rivelando mortiferi oggi là davanti.

42′ Ultimi minuti, si copre montero ora che mette Biondi e Trillò per Rocchi e Frediani. Giallo per Santurro per perdita di tempo.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

45′ + 2 Mischia in area Samb e Santurro viene espulso, forse per una spinta a un avversario. In porta va Cernigoi visto che la Samb non può più fare cambi.

45′ + 4 Non succede più nulla. La Samb batte 3 a 1 il Cesena in casa sua: storica vittoria, la prima per la Samb al Manuzzi.

