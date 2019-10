SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anna Lunerti, attrice sambenedettese, ha letto, durante la premiazione “Gran Pavese Rossoblu”, una poesia scritta da Nadia Lacché circa 15 anni fa, per omaggiare la scomparsa di Carmelitana in Merlini, conosciuta come “La Giornalista”. Premiate infatti sono state le cinque figlie di Carmelitana, Anna Maria, Elsa, Dina, Giuseppina, Ombretta.

