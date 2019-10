SAN BENEDETTO – Al via i festeggiamenti in Riviera per una delle celebrazioni più amate in città.

Parliamo ovviamente della festa del Patrono, San Benedetto Martire. Al Paese Alto dall’11 al 13 ottobre tante iniziative ed enogastronomia sugli scudi.

Spazio anche alla musica. Ieri sera, sul palco di piazza Bice Piacentini è salita la rinomata band “Regina, The Real Queen Experience”, un gruppo che celebra la grandezza di Freddy Mercury e dei Queen. Piazza gremita e platea rapita dalle celebri canzoni della band britannica.

Uno dei componenti è il sambenedettese Alessandro Ascolani, chitarrista, molto acclamato dagli amici e parenti presenti. Ad un certo punto sul palco è salito anche il padre di Alessandro, colui che gli ha trasmesso la passione per la musica.

Questa sera, a partire dalle ore 21, sempre in piazza Bice Piacentini, il cuore pulsante del Paese Alto di San Benedetto indosserà la propria veste più bella ed ospiterà per la prima volta il concerto dei Distretto 13.

“Siamo onorati ed emozionati dal fatto di poterci esibire in un luogo così speciale – raccontano Manila Lupini e Gloria Galiè (le cantanti dei Distretto 13) – piazza Piacentini è una sorta di teatro a cielo aperto, le caratteristiche abitazioni che la delimitano costituiscono una scenografia inimitabile. Entreremo in punta di piedi, con il massimo rispetto e dal palco cercheremo di condividere con il pubblico le nostre emozioni”.

Il sabato delle celebrazioni in onore di San Benedetto Martire offrirà occasioni di divertimento sin dal primo pomeriggio con l’apertura degli stands gastronomici al coperto, spettacoli itineranti per grandi e piccini ed esibizioni di ballo e poi, dalle ore 21 i Distretto 13 in concerto.

Per gli amanti del rock e della buona musica, un appuntamento da non perdere.

